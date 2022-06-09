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  3. Dosta güven, düşmana korku saldı! Efes-2022 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu! Tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli detayı...

Dosta güven, düşmana korku saldı! Efes-2022 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu! Tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli detayı...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı "seçkin gözlemci günü" faaliyetleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin de da takip ettiği tatbikat kapsamında belirlenen hedefler TSK tarafından tam isabetle vuruldu.

Dosta güven, düşmana korku saldı! Efes-2022 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu! Tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli detayı... 1114

NATO'nun en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Efes-2022 Tatbikatı ikinci gününde devam ediyor. 