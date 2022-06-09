Dosta güven, düşmana korku saldı! Efes-2022 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu! Tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli detayı...
Dosta güven, düşmana korku saldı! Efes-2022 Tatbikatı'nda hedefler tam isabetle vuruldu! Tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli detayı...
İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı "seçkin gözlemci günü" faaliyetleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin de da takip ettiği tatbikat kapsamında belirlenen hedefler TSK tarafından tam isabetle vuruldu.