Doston Tukhtaboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Doston Tukhtaboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Doston Tukhtaboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Doston Tukhtaboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Doston Tukhtaboev 4 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Достон Тухтабоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Doston Tukhtaboev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Doston Tukhtaboev'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Doston Tukhtaboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Doston Tukhtaboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Doston Tukhtaboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Doston Tukhtaboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Mashal U21

1 Temmuz 2021 yılında Mash'al

1 Ocak 2023 yılında FK Turon

Doston Tukhtaboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Doston Tukhtaboev şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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