Dostonbek Khamdamov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dostonbek Khamdamov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dostonbek Khamdamov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dostonbek Khamdamov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dostonbek Khamdamov 24 Temmuz 1996 tarihinde Bekabad, Tashkent Region şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Достонбек Хуршид огли Хамдaмов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dostonbek Khamdamov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Dostonbek Khamdamov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dostonbek Khamdamov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Dostonbek Khamdamov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://instagram.com/khamdamov_17?igshid=1jxepo1y27ajt

Dostonbek Khamdamov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dostonbek Khamdamov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dostonbek Khamdamov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dostonbek Khamdamov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Bunyodkor

14 Mart 2018 yılında Anji Mahaçkale

25 Ocak 2019 yılında Pakhtakor

13 Ocak 2021 yılında Al-Nasr SC

31 Ocak 2021 yılında Hatta Club

30 Haziran 2021 yılında Al-Nasr SC

24 Temmuz 2021 yılında Pakhtakor

22 Ocak 2022 yılında Al-Sailiya SC

30 Haziran 2022 yılında Pakhtakor

Dostonbek Khamdamov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dostonbek Khamdamov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dostonbek Khamdamov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 17 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 33 maçta 5 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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