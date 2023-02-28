Dostonbek Tursunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dostonbek Tursunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dostonbek Tursunov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dostonbek Tursunov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dostonbek Tursunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dostonbek Tursunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dostonbek Tursunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dostonbek Tursunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dostonbek Tursunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dostonbek Tursunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dostonbek Tursunov 13 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Достонбек Турсунов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dostonbek Tursunov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Dostonbek Tursunov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dostonbek Tursunov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dostonbek Tursunov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tursunov__doston/

Dostonbek Tursunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dostonbek Tursunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Dostonbek Tursunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dostonbek Tursunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Neftchi

1 Ocak 2016 yılında Kokand 1912

1 Ocak 2017 yılında Metallurg Bk.

31 Temmuz 2017 yılında Neftchi

1 Ocak 2019 yılında Reno. Yamaguchi

21 Ocak 2020 yılında Busan IPark

26 Şubat 2021 yılında CQ Liangjiang

30 Temmuz 2022 yılında Pakhtakor

Dostonbek Tursunov kimdir

Dostonbek Tursunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dostonbek Tursunov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dostonbek Tursunov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Özbekistan takımında 5 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dostonbek Tursunov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Bakhrom Abdurakhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhrom Abdurakhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bakhrom Abdurakhimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakhrom Abdurakhimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Abascia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Abascia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Abascia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Abascia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shokhmalik Komilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhmalik Komilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shokhmalik Komilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shokhmalik Komilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Mancilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mancilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Mancilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Mancilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Kocaeli'nde plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı!
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Abed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Abed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mahnur isminin anlamı nedir, Mahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahnur isminin anlamı nedir, Mahnur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi