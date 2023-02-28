Dostonbek Tursunov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dostonbek Tursunov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dostonbek Tursunov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dostonbek Tursunov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dostonbek Tursunov 13 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Достонбек Турсунов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dostonbek Tursunov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Dostonbek Tursunov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 30 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dostonbek Tursunov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dostonbek Tursunov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/tursunov__doston/

Dostonbek Tursunov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dostonbek Tursunov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Dostonbek Tursunov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dostonbek Tursunov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Neftchi

1 Ocak 2016 yılında Kokand 1912

1 Ocak 2017 yılında Metallurg Bk.

31 Temmuz 2017 yılında Neftchi

1 Ocak 2019 yılında Reno. Yamaguchi

21 Ocak 2020 yılında Busan IPark

26 Şubat 2021 yılında CQ Liangjiang

30 Temmuz 2022 yılında Pakhtakor

Dostonbek Tursunov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dostonbek Tursunov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dostonbek Tursunov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 5 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.