Dosyalama Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dosyalama Memuru görev tanımı nedir, Dosyalama Memuru ne iş yapar, Dosyalama Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dosyalama Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dosyalama Memuru Tanımı;

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Dosyalama Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Dosyalama Memuru Maaşları

Dosyalama Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dosyalama Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dosyalama Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4415.03

Meslek Adı :

Dosyalama Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Dosyalama Ve Kopyalama Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İşyerine gelen ve giden evrakların dosyalama sistemine uygun olarak dosyalayan, kaydeden ve muhafazasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dosyalama Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen yazıya kaşe basıp evrak kayıt defterine kayıt ederek ilgiliye göndermek,

b) İlgilinin isteği doğrultusunda cevap hazırlayıp imzalatarak tarih ve numara verdikten sonra giden evrak defterine kaydetmek,

c) Evrakları konusuna göre alfabetik veya diğer sisteme göre sıraya koyup ilgili dosya ve klasöre takmak, d) Dosyalanmış dokümanı istendiğinde çıkarıp isteyen kişiye göndermek,

e) Dokümanın nereye verildiğini not edip evrak geri geldiğine dosyasına takmak,

f) Dosya ve klasörleri raf ve dolaplara yerleştirmek,

g) Dosya ve klasörlere numaratörle numara vermek,

h) Alınan evrakların gelip gelmediğini kontrol etmek,

i) Miadını doldurmuş evrak ve dosyaları tespit ederek usulüne uygun olarak yok etmek,

j) Uygulanan dosya sistemine veya dosyalanan evrakların cinsine göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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