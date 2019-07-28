Douglas: "Abdullah Avcı çalışmak istediğim bir hocaydı"

Avusturya'nın Saalfelden kasabasında kamp yapan Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Douglas Pereira, basın toplantısında konuştu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, Medipol Başakşehir'de oynattığı oyunu beğendiğini söyleyen Douglas, "Abdullah Avcı gıpta ile baktığım, çalışmak istediğim bir hocaydı" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Douglas, siyah-beyazlıların Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ailesine katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Brezilyalı, "Şu anda hislerimi ve mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Geçen sezon Sivasspor'da oynarken, Beşiktaş gıpta ile baktığım bir kulüptü. Çok büyük bir kulüp, herkes biliyor. Beni buraya getirdikleri için tüm Beşiktaş yöneticilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Sivas halkına ve takımına saygı duyuyorum"

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Sivasspor ve Sivas halkı hakkında da konuşan Douglas Pereira, "Sivas halkına ve takımına sonsuz saygı duyuyorum. Sivasspor'a ilk imza attığımda orada da başkana belirtmiştim, her zaman attığım imzanın arkasındayım. "Sonuna kadar kulübe destek vermeye hazırım" demiştim. Öyle de oldu. Bundan önce oynadığım takımlarda Benfica, Lyon, Barcelona olsun her zaman sözümün arkasında durdum. Sivas'ta da aynı şekilde. Ocak'ta bazı gelişmeler yaşadım, gelme ihtimalim vardı evet ama atılmış bir imza ve verilmiş bir söz vardı. Bunun doğrultusunda görevimi sonuna kadar yaptım. Sivas halkına ve takımına olan saygım sonsuz" diye konuştu.

"Abdullah Avcı çalışmak istediğim bir hocaydı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile çalışmaktan dolayı çok mutluluk duyduğunu sözlerine ekleyen Douglas, "Şu anda burada hoca ile beraber bu başlangıçta bulunmaktan çok mutluyum. Birçok rakiple oynadım. Başakşehir'e baktığınız zaman gerçekten sahada benliğini gösteren, ben buradayım diyen bir takımdı. Gerçekten seyir zevki olan, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir takımdı. Bu takımın başında da Abdullah hoca vardı. Abdullah Avcı gıpta ile baktığım, çalışmak istediğim bir hocaydı. Umarım hep beraber onun sistemine bir an önce adapte olup, takımın kazanacağı başarılarda pay sahibi olurum" şeklinde konuştu.

"Gökhan Gönül ile forma rekabetimiz olacak"

Gökhan Gönül ile gireceği forma rekabetine de değinen 28 yaşındaki oyuncu, "Her takımda yedek oyuncular, as oyuncular vardır. Bu futbolun doğasında var. Birisi oynayacak, birisi yedekte bekleyecek. Her zaman aynı pozisyonu paylaştığınız oyuncunun kaliteli olması sizi daha ileriye iter. Ne mutlu bana ki Gökhan Gönül gibi kaliteli bir oyuncu ile aynı pozisyonu paylaşıyorum. Daha çok çalışacağım, ben de o formayı almaya çalışacağım. Adriano büyük bir karakter, büyük de bir oyuncu. Çok da iyi arkadaşım. Barcelona'da beraber oynadık. Çok keyifli anları paylaştık. Burada da onunla beraber oynamak isterdim ama o kendi yolunu, ben de kendi yolumu seçtim. Şu an buradayım. Ona bundan sonraki hayatında başarılar dilerim" dedi.

"Türkiye beni yeniden futbola bağladı"

Türkiye'yi çok sevdiğini de sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, "İlk Sivas'a geldiğim günden itibaren yalnızca Sivasspor taraftarı değil, diğer bulunduğum yerlerde Türkiye insanının beni karşılaması, bana karşı olan sıcaklıkları gerçekten Türkiye ile aramda büyük bir bağ oluşturdu. Türkiye beni yeniden futbola bağladı diyebilirim. Lig bittiğinde, sözleşmem bittiğinde menajerimle konuştum ve kariyerime kesinlikle Türkiye'de devam etmek istediğimi söyledim. Türkiye ile aramda özel bir bağ var diyebilirim" açıklamasında bulundu.

"Futbola başladığımda sağ açık olarak görev yaptım"

Görev verilmesi halinde çeşitli mevkilerde oynamaya gayret edebileceğini dile getiren Douglas, şunları söyledi:

"Ben futbola başladığım ilk dönemden beri sağ açıkta da görev yaptım. Goias altyapısında futbola başladığım zaman açık oyuncusu olarak oynadım ama profesyonel futbola geçişimde bek olarak futbola adapte oldum ve öyle de devam ettim. Açık oynadığınız zaman daha büyük bir serbestlik ile mücadele ediyorsunuz. Bek oynadığınız zaman defansif olarak daha fazla sorumluluğunuz var. Bek oynamanın avantajı, geriden oyuna başlayabiliyorsunuz, geriden tüm sahayı görebiliyorsunuz. Benim için önemli olan futbol oynamak. Sahada olduğum sürece nerede olduğumun bir önemi yok."

"Elimden gelenin en iyisini vereceğim"

Siyah-beyazlı taraftarlara da elinden gelenin en iyisini yapacağının sözünü veren tecrübeli oyuncu, "Beşiktaş ile ismim ilk geçtiği günden itibaren bana gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı kalpten teşekkür etmek istiyorum. Şundan emin olsunlar, bugün burada ilk idmanımı yaptım. Her gün çalışacağım, elimden gelenin en iyisini vereceğim. Kesinlikle kafalarında soru işareti olmasın. Her zaman Beşiktaş için çalışacak bir futbolcu burada karşılarında duruyor" dedi.

Kaynak: İHA