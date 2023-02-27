Douglas Aurelio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Aurelio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Aurelio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Aurelio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Aurelio 27 Mart 1999 tarihinde Teófilo Otoni (MG) şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Aurelio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invictus Team yapmaktadır. Douglas Aurelio, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Douglas Aurelio'nin Riga FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Douglas Aurelio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_douglasaurelio/

http://www.facebook.com/douglas.aurelio.50

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Douglas Aurelio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Aurelio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Douglas Aurelio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Aurelio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sporting U19

10 Ağustos 2018 yılında B. SAD U23

1 Ocak 2020 yılında Estoril A23

1 Temmuz 2021 yılında Pafos FC

15 Haziran 2022 yılında Riga

31 Aralık 2022 yılında Pafos FC

3 Şubat 2023 yılında Riga

Douglas Aurelio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Aurelio şuan Riga FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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