Douglas Baggio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Baggio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Douglas Baggio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Douglas Baggio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Douglas Baggio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Baggio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Douglas Baggio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Baggio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Baggio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Baggio 2 Şubat 1995 tarihinde Jaboatão dos Guararapes şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Douglas Baggio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Baggio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LL SPORTS yapmaktadır. Douglas Baggio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 3 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Douglas Baggio'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Douglas Baggioboyu ve yaşı kaç

Douglas Baggio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Douglas Baggio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Douglas Baggio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Baggio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında CFZ

1 Mart 2010 yılında Flamengo U20

1 Ocak 2016 yılında Flamengo

7 Mart 2016 yılında Luverdense

31 Aralık 2016 yılında Flamengo

1 Ocak 2017 yılında Ceará SC

22 Mart 2017 yılında Flamengo

24 Mart 2017 yılında Luverdense

30 Kasım 2017 yılında Flamengo

4 Ocak 2018 yılında Mirassol-SP

16 Nisan 2018 yılında Boa Esporte

12 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Brasil-RS

16 Ocak 2020 yılında Santo André

10 Ağu 2020 yılında Goiás EC

3 Mart 2021 yılında Novorizontino

Douglas Baggio kimdir

Douglas Baggio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Baggio şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Santa Cruz de Pernambuco, CFZ, Flamengo

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Douglas Baggio nereli

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