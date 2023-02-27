Douglas Bergqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Bergqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Douglas Bergqvist kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Douglas Bergqvist ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Douglas Bergqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Bergqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Douglas Bergqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Bergqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Bergqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Bergqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Bergqvist 29 Mart 1993 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Jan Douglas Bergqvist şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Bergqvist Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Douglas Bergqvist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Riga FC futbol takımında oynamaktadır. Riga FC takımına 15 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas Bergqvist'nin Riga FC ile sözleşmesi 15 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Douglas Bergqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Bergqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Douglas Bergqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Bergqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Aldershot U19

1 Temmuz 2010 yılında Aldershot

1 Aralık 2010 yılında Thatcham

1 Ocak 2011 yılında Aldershot

1 Şubat 2011 yılında Dorchester

1 Nisan 2011 yılında Aldershot

1 Ağustos 2011 yılında Farnborough

1 Mart 2012 yılında Aldershot

1 Temmuz 2013 yılında Exeter City

4 Temmuz 2013 yılında Welling Utd.

9 Şubat 2014 yılında Exeter City

10 Şubat 2014 yılında Östersund

27 Mart 2019 yılında Haugesund

30 Kasım 2019 yılında Östersund

5 Şubat 2020 yılında Arka Gdynia

31 Temmuz 2020 yılında Kalmar FF

11 Ocak 2022 yılında Chornomorets

23 Mart 2022 yılında Kalmar FF

14 Haziran 2022 yılında Chornomorets

15 Haziran 2022 yılında Riga

Douglas Bergqvist kimdir

Douglas Bergqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Bergqvist şuan Riga FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Reading FC

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Douglas Bergqvist nereli

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