Douglas Borel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Borel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Borel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Borel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Borel 30 Mart 2002 tarihinde Camaçari şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Douglas do Espirito Santos Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Borel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prime Agencia yapmaktadır. Douglas Borel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Douglas Borel'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Douglas Borel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Douglas Borel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Douglas Borel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Borel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında EC Bahia U20

1 Ocak 2021 yılında EC Bahia

Douglas Borel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Borel şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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