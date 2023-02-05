Douglas Borges kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Borges Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Borges adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Borges Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Borges 30 Mart 1990 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Douglas Borges şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Borges Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Flashforward, S.L. yapmaktadır. Douglas Borges, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 4 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Douglas Borges'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Douglas Borges Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/douglasborges01/

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Douglas Borges Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Douglas Borges isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Douglas Borges Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Borges futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Itaúna

1 Mayıs 2010 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2011 yılında Guarani EC

1 Mayıs 2011 yılında Cruzeiro

1 Haziran 2011 yılında Tupi FC

1 Kasım 2011 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2012 yılında Volta Redonda

1 Mayıs 2012 yılında Cruzeiro

1 Mayıs 2013 yılında Tupi FC

1 Aralık 2013 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2014 yılında Tupi FC

1 Mayıs 2014 yılında Olímpia-SP

1 Ağu 2014 yılında Volta Redonda

19 Ağu 2015 yılında Ceará SC

30 Kasım 2015 yılında Volta Redonda

2 Şubat 2016 yılında Remo

15 Kasım 2016 yılında Volta Redonda

3 Aralık 2020 yılında CRB

8 Şubat 2021 yılında Volta Redonda

18 Şubat 2021 yılında Novorizontino

4 Mart 2021 yılında Botafogo

Douglas Borges Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Borges şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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