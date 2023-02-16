Douglas Dias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Dias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Dias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Dias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Dias 13 Ekim 1987 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Dias de Sousa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Dias Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Douglas Dias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Douglas Dias'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Douglas Dias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Dias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Douglas Dias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Dias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Fortaleza

1 Ocak 2011 yılında EC Vitória

1 Mart 2013 yılında Boa Esporte

1 Kasım 2013 yılında EC Vitória

1 Temmuz 2014 yılında Paysandu SC

1 Aralık 2014 yılında EC Vitória

1 Ocak 2015 yılında Boa Esporte

12 Ocak 2016 yılında Ceará SC

12 Aralık 2016 yılında Mirassol-SP

1 Ocak 2017 yılında Cuiabá-MT

17 Kasım 2017 yılında Remo

27 Aralık 2018 yılında Guarany-CE

1 Ocak 2020 yılında Floresta-CE

23 Eylül 2022 yılında Maracanã

1 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Douglas Dias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Dias şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.