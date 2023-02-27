Douglas Grolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Grolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Grolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Grolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Grolli 5 Ekim 1989 tarihinde São Miguel do Oeste şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Ricardo Grolli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Grolli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Teixeira Players Management yapmaktadır. Douglas Grolli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 18 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Douglas Grolli'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Douglas Grolli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/douglasgrolli03/

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Douglas Grolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Grolli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Douglas Grolli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Grolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Grêmio

1 Mayıs 2013 yılında São Caetano

1 Aralık 2013 yılında Grêmio

1 Ocak 2014 yılında Londrina-PR

1 Haziran 2014 yılında Grêmio

30 Temmuz 2014 yılında Chapecoense

11 Şubat 2015 yılında Grêmio

12 Şubat 2015 yılında Cruzeiro

22 Şubat 2016 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Cruzeiro

18 Ocak 2018 yılında EC Bahia

4 Ocak 2019 yılında Marítimo

18 Şubat 2020 yılında Avispa Fukuoka

Douglas Grolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Grolli şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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