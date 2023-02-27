Douglas Grolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Grolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Douglas Grolli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Douglas Grolli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Douglas Grolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Grolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Douglas Grolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Grolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Grolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Grolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Grolli 5 Ekim 1989 tarihinde São Miguel do Oeste şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Ricardo Grolli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Grolli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Teixeira Players Management yapmaktadır. Douglas Grolli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 18 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Douglas Grolli'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Douglas Grolli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/douglasgrolli03/

Douglas Grolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Grolli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Douglas Grolli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Grolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Grêmio

1 Mayıs 2013 yılında São Caetano

1 Aralık 2013 yılında Grêmio

1 Ocak 2014 yılında Londrina-PR

1 Haziran 2014 yılında Grêmio

30 Temmuz 2014 yılında Chapecoense

11 Şubat 2015 yılında Grêmio

12 Şubat 2015 yılında Cruzeiro

22 Şubat 2016 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2016 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2017 yılında Chapecoense

31 Aralık 2017 yılında Cruzeiro

18 Ocak 2018 yılında EC Bahia

4 Ocak 2019 yılında Marítimo

18 Şubat 2020 yılında Avispa Fukuoka

Douglas Grolli kimdir

Douglas Grolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Grolli şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Douglas Grolli nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son Haberler
Tarek Nouidra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Nouidra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tarek Nouidra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tarek Nouidra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hisashi Jogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hisashi Jogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hisashi Jogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hisashi Jogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bilal El Amraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal El Amraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bilal El Amraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal El Amraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Kılıçdaroğlu: İstanbul'u bize teslim edin kentsel dönüşüm nasıl olur tüm dünya ve Türkiye görsün demişti, dönüştürülen konut sayısı yok denecek kadar az
Kılıçdaroğlu: İstanbul'u bize teslim edin kentsel dönüşüm nasıl olur tüm dünya ve Türkiye görsün demişti, dönüştürülen konut sayısı yok denecek kadar az
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi