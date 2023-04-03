Douglas Gund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Gund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Gund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Douglas Gund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Douglas Gund 5 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Alves Gund şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Douglas Gund Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas Gund'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Douglas Gund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Douglas Gund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Bilinmiyor
Douglas Gund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Douglas Gund şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.