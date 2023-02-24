Douglas İvanof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas İvanof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas İvanof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas İvanof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas İvanof 5 Şubat 2002 tarihinde Genk şehrinde doğmuştur. Belçika,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Дъглас Патрик Джей Иваноф şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas İvanof Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HSM Football Consultancy yapmaktadır. Douglas İvanof, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas İvanof'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Douglas İvanof Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas İvanof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Douglas İvanof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas İvanof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında LOSC Lille Alt.

5 Mayıs 2017 yılında Gent Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Kortrijk U18

1 Temmuz 2020 yılında Kortrijk U21

1 Temmuz 2022 yılında Maritsa

Douglas İvanof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas İvanof şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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