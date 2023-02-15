Douglas Karlberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Karlberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Karlberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Karlberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Karlberg 10 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Karlberg Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.M.A. Sports Agency yapmaktadır. Douglas Karlberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 23 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Douglas Karlberg'nin IK Brage ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Douglas Karlberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Douglas Karlberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Douglas Karlberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Karlberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Skiljebo SK

1 Ocak 2018 yılında Västerås SK

23 Ağu 2020 yılında Brage

Douglas Karlberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Karlberg şuan IK Brage takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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