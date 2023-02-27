Douglas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas 30 Aralık 1987 tarihinde Morros şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Dyanfres Douglas Chagas Matos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Soccer yapmaktadır. Douglas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Douglas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dyandouglas49/

Douglas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Douglas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Figueirense FC

1 Ocak 2009 yılında Tombense

30 Haziran 2010 yılında Tombense

1 Temmuz 2010 yılında Tokushima Vort.

31 Aralık 2013 yılında Tombense

1 Ocak 2014 yılında Tokushima Vort.

23 Temmuz 2014 yılında Kyoto Sanga

31 Aralık 2014 yılında Tokushima Vort.

1 Şubat 2015 yılında Sanf. Hiroshima

31 Aralık 2015 yılında Tokushima Vort.

12 Ocak 2016 yılında Al-Ain FC

31 Ocak 2018 yılında Alanyaspor

13 Temmuz 2018 yılında Shimizu S-Pulse

11 Ocak 2020 yılında Vissel Kobe

9 Ocak 2022 yılında Kashiwa Reysol

Douglas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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