Douglas Nascimento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Nascimento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Nascimento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Nascimento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Nascimento 23 Mart 1995 tarihinde Santa Cruz do Sul şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Matheus do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Nascimento Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WELT SPORTS yapmaktadır. Douglas Nascimento, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas Nascimento'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Douglas Nascimento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Nascimento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Douglas Nascimento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Nascimento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2019 yılında Atlético-GO

5 Haziran 2019 yılında São Bernardo-SP

26 Haziran 2019 yılında Ypiranga-RS

26 Eylül 2019 yılında São Bernardo-SP

14 Ocak 2020 yılında Operário-PR

13 Ağu 2020 yılında Ypiranga-RS

9 Şubat 2021 yılında Santo André

15 Mayıs 2021 yılında Ypiranga-RS

19 Ocak 2022 yılında CSA

Douglas Nascimento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Nascimento şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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