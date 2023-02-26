Douglas Owusu Ansah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Owusu Ansah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Owusu Ansah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Owusu Ansah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Owusu Ansah 13 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Owusu Ansah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLUB CONSULT AFRICA LTD yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas Owusu Ansah'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Douglas Owusu Ansah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Owusu Ansah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Douglas Owusu Ansah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Owusu Ansah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

15 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

Douglas Owusu Ansah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Owusu Ansah şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.