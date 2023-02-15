Douglas Schwab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Schwab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Douglas Schwab kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Douglas Schwab ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Douglas Schwab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Schwab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Douglas Schwab

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Schwab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Schwab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Schwab 23 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Schwab Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Douglas Schwab, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östers IF U21 futbol takımında oynamaktadır. Östers IF U21 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas Schwab'nin Östers IF U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Douglas Schwabboyu ve yaşı kaç

Douglas Schwab Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Douglas Schwab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Douglas Schwab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Schwab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Östers IF U21

Douglas Schwab kimdir

Douglas Schwab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Schwab şuan Östers IF U21 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Douglas Schwab nereli

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