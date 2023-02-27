Douglas Vieira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Vieira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Vieira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Vieira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Vieira 12 Kasım 1987 tarihinde Volta Redonda (RJ) şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Douglas da Silva Vieira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Vieira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B.A.Quality Players yapmaktadır. Douglas Vieira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 5 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Douglas Vieira'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Douglas Vieira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/douglasvieiraa09/

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http://www.facebook.com/AtacanteDouglasVieira/

Douglas Vieira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Vieira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Douglas Vieira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Vieira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2012 yılında Juventude

23 Nisan 2015 yılında Náutico

8 Ocak 2016 yılında Tokyo Verdy

5 Ocak 2019 yılında Sanf. Hiroshima

Douglas Vieira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Vieira şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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