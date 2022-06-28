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Döviz alım ve satımına kimlik şartı getirildi! Döviz sınırı belirlendi!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, döviz alım ve satım yapan kişilere kimlik zorunluluğu getirildi. Alınan karara göre, kimlik şartındaki sınır 5 bin Amerikan Doları olarak belirlendi.

Döviz alım ve satımına kimlik şartı getirildi! Döviz sınırı belirlendi!

Döviz alım satımına yeni bir düzenleme yapılarak kimlik kartı zorunluluğu şartı getirildi. Yeni karar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan karara göre, kimlik kartı zorunluluğuna ilişkin belirlenen şartta sınırın, 5000 Amerikan doları olarak belirlendiği açıklandı.

Döviz alım ve satımına kimlik şartı getirildi! Döviz sınırı belirlendi!

3 BİN AMERİKAN DOLARINDAN 5 BİN AMERİKAN DOLARINA ÇIKARILDI

Yeni karar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan yazılı kararda şu ifadelere yer verildi: “Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseselerin efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numarası tespit etme ve kullanımı zorunluluğuna ilişkin sınırın 3.000 Amerikan Dolarından 5.000 Amerikan Dolar olarak belirlenmiştir."

Döviz alım ve satımına kimlik şartı getirildi! Döviz sınırı belirlendi!

Döviz alım ve satımına kimlik şartı getirildi! Döviz sınırı belirlendi!

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