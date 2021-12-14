Döviz kurları yükseldi, altın fiyatları şahlandı! Gram altın 800 TL zincirini kırdı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Döviz kurları yükseldi, altın fiyatları şahlandı! Gram altın 800 TL zincirini kırdı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Döviz kurlarında yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Gram altın 800 TL sınırını aşarak 814 TL seviyelerine kadar çıktı. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 14 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...