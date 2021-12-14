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  3. Döviz kurları yükseldi, altın fiyatları şahlandı! Gram altın 800 TL zincirini kırdı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Döviz kurları yükseldi, altın fiyatları şahlandı! Gram altın 800 TL zincirini kırdı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan artışa paralel olarak altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Gram altın 800 TL sınırını aşarak 814 TL seviyelerine kadar çıktı. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 14 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Döviz kurları yükseldi, altın fiyatları şahlandı! Gram altın 800 TL zincirini kırdı! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1116

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 14 Aralık 2021 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 