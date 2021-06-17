Döviz kurlarındaki hareketlenme kamp çadırlarına talebi azalttı

Havaların ısınmasıyla birlikte kampa gitmek isteyen ve gençlik festivallerine katılmak isteyen bazı vatandaşlar, kamp çadırlarına geçtiğimiz senelerde yoğun talep gösteriyorlardı. Ancak pandemi nedeniyle yasak olması çatırların satışlarını olumsuz yönde etkiledi.

“SATTIĞIMIZ MALI YERİNE KOYMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ”

Eskişehir'de kamp malzemeleri satışı yapan Murat Karakaya, festivallerin yapılamasıyla birlikte kamp çadırları satışlarının düştüğünü söyledi. Çadırların Dolar ve Euro'nun artmasıyla fiyatlarının pahalı olması da satışları olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Karakaya, "Çadırlarımız dolar ve Euro bazında geldiği için satış fiyatları yükseldi. O yüzden talep var, arz yok. Stokta tuttuklarımızı sattık, ama fiyat pahalı olduğu için sattığımız malı yerine koymakta zorluk çekiyoruz. 200 liraya sattığımız çadırı şu an kendimiz 200 liraya alıyoruz. Festivallerde yasak olduğu için gençlere çadır satamıyoruz. Bu sebeple de çadır satışları düşmüş durumda. Genelde 3-4 kişilik aile için uygun çadırlar rağbet görüyor Pandemi döneminde birçok esnaf olumsuz yönde etkilenirken bizim işlerimiz artmıştı. Şehirde durmak istemeyen ve su kenarlarında yerleri olan vatandaşlar çadırlara talep gösterdi. Örneğin vatandaş balığa günübirlik gideceğine 1-2 gün kalmalı gitti. Onun için de çadırları tercih ettiler. Çadır kamp alanlarının giriş ücretleri 15-20 lira iken birden 40-50 liralara yükseldi. Tabi ki de onlarda haklı neticede yılda 4-5 ay para kazanıyorlar. Genelde 3-4 kişilik aile için uygun çadırlar rağbet görüyor” dedi.