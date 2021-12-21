Döviz kuru düştü! Otomobil almak isteyenlere müjde! Firmalar tek tek fiyatları düşürmeye başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası vatandaşların tasarrufları için yeni finansal alternatif sunacaklarını belirterek piyasalara güven vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası döviz kurlarında ciddi oranda bir düşüş yaşandı. Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar uygulanmadan geri çekilirken şimdi de otomobil firmaları fiyat listelerinde güncellemeye gittiler.

FİYATLARDA DEĞİŞİME GİTTİLER

İlk olarak ülkemizde çokça tercih edilen Renault ve Dacia markası araç fiyatlarında da değişime gitti. Bu markaların ardından ise BMW, Land Rover, Mini Cooper, Hyundai ve Citroen de araç satış fiyatlarında güncelleme yaptı.

Öte yandan Opel ve Peugeot'da tüm modellerinde satış fiyatlarını ortalama yüzde 10-11 arasında indirdiğini açıkladı.