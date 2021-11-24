Döviz kuru yükselişe geçince altı fiyatları şaha kalktı! Fiyatları gören kuyumcuya giremiyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Döviz kuru yükselişe geçince altı fiyatları şaha kalktı! Fiyatları gören kuyumcuya giremiyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Döviz kurlarında yaşanan artışa paralel olarak yükselişe geçen altın fiyatlarındaki artış devam ediyor. Her geçen dakika ve saat rekor kıran fiyatlardaki değişim sürerken gram altın 700 TL sınırını da aştı. Bu kapsamda 24 Kasım 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...