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  3. Döviz kuru yükselişe geçince altı fiyatları şaha kalktı! Fiyatları gören kuyumcuya giremiyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Döviz kuru yükselişe geçince altı fiyatları şaha kalktı! Fiyatları gören kuyumcuya giremiyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Döviz kurlarında yaşanan artışa paralel olarak yükselişe geçen altın fiyatlarındaki artış devam ediyor. Her geçen dakika ve saat rekor kıran fiyatlardaki değişim sürerken gram altın 700 TL sınırını da aştı. Bu kapsamda 24 Kasım 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Döviz kuru yükselişe geçince altı fiyatları şaha kalktı! Fiyatları gören kuyumcuya giremiyor, yatırımcı halinden memnun! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 24 Kasım 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 