Döviz kurunda hareket sürüyor! Dolar ve Euro yeni haftaya yükselişle başladı! Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? (21Haziran 2021 Pazartesi) Geçtiğimiz günlerde yükselişe geçerek haftayı 8,74 TL'den kapatan dolar kuru, yeni haftaya da yükselişle başladı. Piyasaların açılış saati itibarıyla 8,77 TL'den işlem görmeye başlayan dolar yukarı yönlü hareketini sürdürürken vatandaşlar da Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? sorusunun cevabını araştırıyor.

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İstanbul serbest piyasada döviz kuru, yeni haftaya yükselişle başlarken 8,7700 liradan, avro 10,4150 liradan haftayı açtı İlk işlem gününde, küresel çapta Merkez Bankalarının faaliyetleri ve açıklamaları takip edilerek bunların Türk Lirası'nın değerine etkileri saptanacak. Geçtiğimiz haftanın tüm işlem günlerinde yukarı yönlü seyir kaydeden dolar, serbest piyasada 8,7680 liradan alınıp, 8,7700 liradan satılıyor. 10,4130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4150 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7400 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3800 lira olmuştu. DOLAR VE EURO KURU SERBEST PİYASADA BUGÜN NE KADAR OLDU? (21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ) Dolar kuru serbest piyasada açılışta 21 Haziran 2021 Perşembe gününde açılışta 8,7680 TL'den alınıyor, 8,7700 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,4130 TL'den alınıyor, 10,4150 TL'den satılıyor. Öte yandan dolar kurunun cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,7400, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3800 TL olarak kayıtlara geçmişti. CANLI DÖVİZ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ 21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI 21 Haziran 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.10 itibariyle aşağıdaki gibidir. ALIŞ SATIŞ ABD Doları 8,7554 8,7622 Avro 10,3925 10,4085 Sterlin 12,0861 12,1064 İsviçre Frangı 9,4963 9,5157 Japon Yeni 0,0799 0,0796 S. Arabistan Riyali 2,3386 2,3432 Norveç Kronu 1,0057 1,01170 Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır) Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü döviz fiyatlarıdolar kureuro ne kadar