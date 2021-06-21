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  3. Döviz kurunda hareket sürüyor! Dolar ve Euro yeni haftaya yükselişle başladı! Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? (21Haziran 2021 Pazartesi)

Döviz kurunda hareket sürüyor! Dolar ve Euro yeni haftaya yükselişle başladı! Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? (21Haziran 2021 Pazartesi)

Geçtiğimiz günlerde yükselişe geçerek haftayı 8,74 TL'den kapatan dolar kuru, yeni haftaya da yükselişle başladı. Piyasaların açılış saati itibarıyla 8,77 TL'den işlem görmeye başlayan dolar yukarı yönlü hareketini sürdürürken vatandaşlar da Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? sorusunun cevabını araştırıyor.

Döviz kurunda hareket sürüyor! Dolar ve Euro yeni haftaya yükselişle başladı! Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? (21Haziran 2021 Pazartesi)

İstanbul serbest piyasada döviz kuru, yeni haftaya yükselişle başlarken 8,7700 liradan, avro 10,4150 liradan haftayı açtı İlk işlem gününde, küresel çapta Merkez Bankalarının faaliyetleri ve açıklamaları takip edilerek bunların Türk Lirası'nın değerine etkileri saptanacak. Geçtiğimiz haftanın tüm işlem günlerinde yukarı yönlü seyir kaydeden dolar, serbest piyasada 8,7680 liradan alınıp, 8,7700 liradan satılıyor.

10,4130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4150 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7400 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3800 lira olmuştu.

DOLAR VE EURO KURU SERBEST PİYASADA BUGÜN NE KADAR OLDU? (21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ)

Dolar kuru serbest piyasada açılışta 21 Haziran 2021 Perşembe gününde açılışta 8,7680 TL'den alınıyor, 8,7700 TL'den ise satılıyor. Euro kuru ise 10,4130 TL'den alınıyor, 10,4150 TL'den satılıyor.

Öte yandan dolar kurunun cuma günkü kapanıştaki satış fiyatı 8,7400, euro kurunun kapanışta satış fiyatı ise 10,3800 TL olarak kayıtlara geçmişti.

Döviz kurunda hareket sürüyor! Dolar ve Euro yeni haftaya yükselişle başladı! Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? (21Haziran 2021 Pazartesi)

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21 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ SERBEST PİYASA GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI

21 Haziran 2021 Pazartesi gününe ilişkin serbest piyasadaki döviz kurlarını görebilirsiniz. Fiyatlar saat 09.10  itibariyle aşağıdaki gibidir. 

                                         ALIŞ                SATIŞ

ABD Doları                     8,7554              8,7622

Avro                               10,3925             10,4085

Sterlin                            12,0861            12,1064

İsviçre Frangı                 9,4963               9,5157

Japon Yeni                     0,0799               0,0796

S. Arabistan Riyali          2,3386               2,3432

Norveç Kronu               1,0057               1,01170

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır. (Veriler Bigpara'dan alınmıştır)

Döviz kurunda hareket sürüyor! Dolar ve Euro yeni haftaya yükselişle başladı! Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? (21Haziran 2021 Pazartesi)

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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