Miray Daner'den sevgilisi Oğulcan Engin'le ilk paylaşım geldi! Mutlulukları verdikleri poza yansıdı!Van'da dehşet yaşandı! Kayınpeder, gelinini arazi tartışması esnasında gözünü kırpmadan öldürdü!ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Kasım 2021 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeOlympiakos - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Inditex grubu Black Friday, kış indirimi ne zaman? Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman başlıyor?Öğretmenler günü hangi yıldan beri kutlanıyor 2021? Hangi tarihten itibaren kutlanmaya başlandı 2021?Epic Games Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman, başladı mı? Epic Games Black Friday indirimleri 2021Döviz kurundaki yükseliş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine 1,02 TL motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş zam bekleniyorAçık cezaevi izinleri Adalet Bakanlığı son durum 2021| Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek 2021?Thodex'ten sonra bir kripto para vurgunu daha! Hecoin ile yüzlerce kişi dolandırıldı, paralar buhar olup uçtu
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Döviz kurundaki yükseliş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine 1,02 TL motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş zam bekleniyor

Döviz kurundaki yükseliş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine 1,02 TL motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş zam bekleniyor

Döviz fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzinin litre fiyatına 1,02 TL motorinin litre fiyatına 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Döviz kurundaki yükseliş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine 1,02 TL motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş zam bekleniyor

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası bir kez daha akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. NTV'nin haberine Benzin grubunda 1,02 TL, Motorin grubunda 1,06 TL ve LPG'de 70 kuruş zam bekleniyor. 

BENZİNİN ZAMLI FİYATI NE KADAR OLACAK?

Söz konusu zammın ardından Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

Döviz kurundaki yükseliş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine 1,02 TL motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş zam bekleniyor

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.

Döviz kurundaki yükseliş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine 1,02 TL motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş zam bekleniyor

LPG NE KADAR OLACAK?

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,10 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8,05 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,95 liraya yükselecek.

Döviz kurundaki yükseliş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine 1,02 TL motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş zam bekleniyor

19 KASIM'DA ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan 19 Kasım Cuma günü benzininin litre fiyatına  52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT