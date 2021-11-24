Döviz kurundaki yükseliş araç sahiplerinin cebini yakacak! Benzine 1,02 TL motorine 1,06 TL, LPG'ye ise 70 kuruş zam bekleniyor

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası bir kez daha akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu. NTV'nin haberine Benzin grubunda 1,02 TL, Motorin grubunda 1,06 TL ve LPG'de 70 kuruş zam bekleniyor.

BENZİNİN ZAMLI FİYATI NE KADAR OLACAK?

Söz konusu zammın ardından Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıkacak.

LPG NE KADAR OLACAK?

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,10 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8,05 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,95 liraya yükselecek.

19 KASIM'DA ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan 19 Kasım Cuma günü benzininin litre fiyatına 52, motorinin litre fiyatına 50 ve LPG'nin litre fiyatına 45 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.