Döviz yatırımcıları kara kara düşünüyor! Dolar ve euro hızla düşmeye devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları BDDK'nın kritik kredi kararı, döviz kurlarının sert bir şekilde düşmesine neden oldu. Alınan karar sonrasında, vatandaşlar güncel kurları merak etti. Döviz kurları güne düşüşle başladı. Doların alış fiyatı 16,8836 TL, satış fiyatı ise 16,8853 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 25 Haziran 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...

1 7 Dolar ve Euro almak isteyen vatandaşlar, ya da döviz yatırımı yapmak isteyen kişiler, döviz kurlarının son durumunu merak ediyor. Sizler tarafından merak edilen soruları araştırıp sizler için haberimizde yer verdik. İşte saat 08.00 itibariyle serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...