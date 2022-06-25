Döviz yatırımcıları kara kara düşünüyor! Dolar ve euro hızla düşmeye devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz yatırımcıları kara kara düşünüyor! Dolar ve euro hızla düşmeye devam ediyor! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
BDDK'nın kritik kredi kararı, döviz kurlarının sert bir şekilde düşmesine neden oldu. Alınan karar sonrasında, vatandaşlar güncel kurları merak etti. Döviz kurları güne düşüşle başladı. Doların alış fiyatı 16,8836 TL, satış fiyatı ise 16,8853 TL olarak belirlendi. Son durumu merak edenler için 25 Haziran 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları...