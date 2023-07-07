Döviz zengini olan ilimiz belli oldu! Bankada en çok döviz tutan il belli oldu

İstanbul, 1,6 trilyon lira ile en yüksek döviz mevduatına sahip olan il olarak listenin başında yer alıyor. Ankara, 513 milyar liralık döviz mevduatıyla ikinci sırada bulunurken; Antalya, Bursa ve İzmir'deki döviz mevduatları da 100 milyar lirayı aşmış durumda.





Ancak, oransal bazda bakıldığında Aksaray öne çıkıyor. Aksaray'da bankacılık sistemindeki tüm mevduatların yarısı döviz olarak tutuluyor. Nevşehir ve Yozgat ise sırasıyla yüzde 49 ve yüzde 48 oranlarıyla döviz mevduatı açısından diğer ilçeler arasında ön plana çıkıyor.

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Büyük şehirlerdeki duruma bakıldığında, İstanbul'daki mevduatın yüzde 41'i, Ankara'dakilerin yüzde 32'si ve İzmir'dekilerin ise yüzde 37'si döviz olarak tutuluyor.

Bu veriler, Aksaray'ın döviz mevduatı konusunda öne çıktığını ve Türkiye'deki büyük şehirlerin de döviz tutma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

İstanbul'un döviz rezervlerinin yüksek olması, uluslararası ticaretin ve döviz hareketliliğinin yoğun olduğu bir şehir olmasından kaynaklanmaktadır. Şehirde faaliyet gösteren çok sayıda banka, finansal kuruluş ve uluslararası şirketler, döviz alım satımı yapmakta ve büyük döviz rezervlerine sahiptir. Ayrıca, yabancı turistlerin ve yatırımcıların da yoğun olarak geldiği İstanbul, döviz hareketliliğini artıran faktörlerden biridir.

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İstanbul'un döviz zengini olması, şehrin ekonomik gücünü ve önemini vurgulamaktadır. Bu durum, İstanbul'un uluslararası finansal piyasalardaki etkinliğini ve ticaret potansiyelini yansıtmaktadır. Ayrıca, döviz rezervlerinin yüksek olması, kriz dönemlerinde döviz kurlarında daha istikrarlı bir duruş sergileyebilme ve ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli olabilme anlamına gelmektedir.