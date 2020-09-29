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  3. Dövmeli öğretmen öğrencilere korku saldı! Okul işine son verdi

Dövmeli öğretmen öğrencilere korku saldı! Okul işine son verdi

Fransa'da öğrencilerin korkularından dolayı gelen şikayetler üzerine vücudunu dövme ile kaplattıran bir öğretmenin işine son verildi. okul yönetiminden de destek alamayan öğretmen "Sanırım küçük bir çocuk beni gördükten sonra kabus görmüş. Bir canavar ya da korkunç bir yaratık olarak rüyalarına girmişim" dedi.

Fransa'da bir okulda 35 yaşındaki Sylvain Helaine isimli bir ilkokul öğretmeni vücudunun her yerini dövme ile kaplatması üzerine öğrencilerin korkuttuğu belirtilerek görevden alındı. "Okul yönetiminin arkamda durmaması üzücü. Ailelerin söylediklerini hemen yerine getirdiler" diyen öğretmen, "Sanırım küçük bir çocuk beni gördükten sonra kabus görmüş. Bir canavar ya da korkunç bir yaratık olarak rüyalarına girmişim" dedi.

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29 Eylül 2020 Salı 15:10
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