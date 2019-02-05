Dövülerek öldürülen fabrika işçisinin katil zanlıları yakalandı (2) Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri...

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