Dövülerek öldürülen fabrika işçisinin katil zanlıları yakalandı (2)
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri...
TUTUKLANDILAR
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DHA
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