Dövüş Kulübü için dişlerini kırdırdı, çektiği film yüzünden Çin'e girmesi yasaklandı! İşte Brad Pitt'in ilk kez duyacağınız bilinmeyenleri... Hem oyunculuğu hem yakışıklığıyla dünyaca üne kavuşan Brad Pitt, 57 yaşına bastı. Her filmi dilden dile dolaşan ünlü aktörün Dövüş Kulübü'ndeki rolü için dişlerini kırdığını biliyor muydunuz? Peki ya Tibet'te 7 yıl filmi yüzünden 20 yıl Çin'e girişinin yasaklandığını? İşte usta aktörün bilinmeyenleri...

1 9 Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı Brad Pitt, henüz kariyerinin başlarındayken Friends dizisiyle ünlenen Jennifer Aniston ile 1999 yılında menajerlerinin ayarladığı bir kör randevuda tanıştıkları ortaya çıktı.