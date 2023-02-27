Dovydas Norvilas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dovydas Norvilas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dovydas Norvilas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dovydas Norvilas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dovydas Norvilas 5 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dovydas Norvilas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dovydas Norvilas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dovydas Norvilas'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dovydas Norvilas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dovydas Norvilas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dovydas Norvilas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dovydas Norvilas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Klaipeda U19

1 Mart 2012 yılında Ekranas

1 Şubat 2015 yılında Atlantas

22 Temmuz 2017 yılında Trakai

27 Ocak 2018 yılında Palanga

15 Temmuz 2018 yılında Atlantas

1 Ocak 2019 yılında Banga

Dovydas Norvilas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dovydas Norvilas şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dovydas Norvilas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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