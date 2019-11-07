Dow Jones açılış öncesinde 130 puan birden yükseldi

Köprü ve otoyollarda vatandaşı rahatlatacak yeni dönem! Daha az ödenecek...

Bakan Albayrak'tan dar gelirlilere müjde: Ev sahibi yapacağımız bir model hazırlıyoruz!

Başkan Erdoğan "DNA ile ispatladık" diyerek Bağdadi ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu