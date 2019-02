İzmit Belediyesi'nin engelli dostu belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Down Kafe, Bilgi Evi öğrencilerini ağırladı.

Down sendromlu bireylerin boş zamanını değerlendirmek, topumla bütünleşmelerini sağlamak ve vatandaşların engelli bireylerle iletişim kurmasını sağlamak amacıyla kurulan kafede down sendromlu bireylerin bireyler hizmet veriyor. Down sendromlu bireylerin yapabildiklerinin farkında varması ve kendi yeteneklerini keşfetmesi amacıyla hizmet veren Kafe'nin misafirleri de hiç azalmıyor. Son olarak İbn-i Sina Bilgi Evi'nin misafir edildiği Down Kafe'de keyifli anlar yaşandı.

Üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşan 17 kişilik öğrenci grubuna öğretmenleri de eşlik ederken kafede, gün boyu yapılan etkinliklerle hem çalışan bireyler hem öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi.

Kaynak: İHA