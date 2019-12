Down Kafede erken yeni yıl kutlaması

Mezitli Belediyesi Down Kafedeki down sendromlu gençler, ZİÇEV Mersin Şubesi ve Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi ile birlikte düzenledikleri "yeni yıla merhaba" etkinliğinde bir araya geldi. Gençlerin doyasıya eğlendiği etkinlikte Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da down sendromlu bir gençle tango yaptı.

Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Mersin Şubesi, down sendromlu çocukları Down Kafede erken yeni yıl kutlamasında buluşturdu. Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.

Gençlerin dans etme isteğini kırmayan Başkan Tarhan da tango yaptı. Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve velilerinin hazırladığı yiyeceklerin ikram edildiği etkinlikte, gençlerin oluşturduğu koro büyük alkış aldı.

Etkinlikte konuşan ZİÇEV Şube Başkanı Zekiye Kahveci, "Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi ülkemizde ve dünyada barışın hakim olduğu, çocukların ve kadınların her türlü şiddetten uzak kaldığı, anaların ağlamadığı, dezavantajlı kesim adına pozitif ayrımcılığın arttığı, birlik ve beraberlik içinde geçecek sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileğiyle tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum" dedi.

Başkan Tarhan ise gençlerle oldukça keyifli vakitler geçirdiğini dile getirerek, "Bu kafe benim için çok özel ve farklı bir yer. Burada çok iyi günlerimiz ve anılarımız oldu. Kendimi burada oldukça mutlu ve huzurlu hissediyorum. Zamanım oldukça öğlen yemeğimi burada yiyor, gençlerle eğlenceli vakitler geçiriyorum. Hepsinin gelecekte çok daha güzel ve sağlıklı günler geçirmesini diliyor, ailelerine de bizlere güvendikleri için çok teşekkür ediyorum. Büyük özveride bulunan ve çok emeği olan Filiz Yalın ile ZİÇEV Mersin Şubesi Başkanı Zekiye Kahveciye'de çok teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

