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Down sendromlu çocuklar mektup dağıttı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 21 Mart Down Sendromlular Günü münasebetiyle Özel Canlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden 6 down sendromlu öğrenci, öğretmenleriyle birlikte mektup dağıttı.

Down sendromlu çocuklar mektup dağıttı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 21 Mart Down Sendromlular Günü münasebetiyle Özel Canlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinden 6 down sendromlu öğrenci, öğretmenleriyle birlikte mektup dağıttı.

Şehreküstü metrosu alt geçidinde metrodan çıkan yolculara down sendromlu çocuğun ağzından yazılı bir mektup dağıtıldı. Zarfların üzerinde ise kendi el izleri vardı. Dikkatleri üzerine çeken özel öğrenciler, kendilerine ait bu özel günde "Biz burdayız" dediler. Down sendromlu öğrenciler halkın ilgisiyle karşılaştı. Kendileriyle konuşmak ve fotoğraf çekinmek isteyen halk ile karşı karşıya kalan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Down sendromlu çocuklar mektup dağıttı

Down sendromlu çocuklar mektup dağıttı

Kaynak: İHA

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