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Kocaeli'nde down sendromlu çocuklara itfaiye sürpriz

Kocaeli'nde İtfaiyeciler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde, down sendromlu çocuklar, bir günlüğüne itfaiyeci olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kocaeli'nde down sendromlu çocuklara itfaiye sürpriz

Kocaeli'de İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar, bir günlüğüne itfaiyeci olmanını mutluluğunu yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, +1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği, 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Gölcük itfaiye müfreze binasını ziyaret etti.

Down sendromlu çocuklara itfaiye sürprizi

YANGIN ANI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

İtfaiyecilerin özel kıyafetlerini giyerek bir günlüğüne itfaiyeci olma ve çalışmaları yerinde izleme fırsatı bulan down sendromlu çocuklar, yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi aldı, itfaiye araçlarına bindi.

+1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, toplumdaki engellilik algısını ortadan kaldırabilmek, fırsat verildiğinde engelli bireylerin neleri başarabildiklerini gösterebilmek için birçok sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Abanoz, kendilerini misafir eden itfaiyecilere teşekkür ederek, "İtfaiyecilerimiz canla başla vatandaşlarımızın can güvenliği için çalışıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadesini kullandı.

Berna Akkaya
Editör


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