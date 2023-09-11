Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama

Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Kocaeli'de coşkuyla karşılandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama

Avrupa Şampiyonası'nın final maçında Portekiz'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Kocaeli'de coşkuyla karşılandı. Ellerindeki kupa ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden takım, destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Portekiz'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Başarılı sporcular, kendilerine maddi ve manevi destekte bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Ellerindeki kupa ile şehre gelen milli takım, büyükşehir Belediyesi önünde coşkuyla karşılandı. Protokol temsilcileri, sporcular ve vatandaşların katıldığı kutlama programında, mehter ve bando takımları da hazır bulundu.

Tahir Büyükakın: "Bir kez daha gösterdiler"

Elde ettikleri başarıdan dolayı Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nı tebrik eden Başkan Tahir Büyükakın, "Dünya Kupası için gittiklerinde üçüncülük ile döndüler. "Bir gün şampiyonluk kupası da kalkacak" dedik. Bugün ellerinde. Yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten her biri ayrı birer başarı hikayesi. İnandıklarında, gayret ettiklerinde, destek gördüklerinde neleri başarabileceklerini bir kez daha bize gösterdiler. Her birini yürekten kutluyorum. Ayrı ayrı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Dünya Kupası da Türkiye'ye gelecek inşallah"

Milli takıma desteklerinin süreceğini kaydeden Büyükakın, "Hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız hem de Cumhurbaşkanlığımız sonuna kadar arkanızda gençler. Siz devam edin. İnşallah Dünya Kupası da gelecek. Daha önce bana bir söz vermişlerdi. "Avrupa kupası getireceğiz" demişlerdi. Şimdi yeni bir söz veriyorlar. Dünya Kupası da Türkiye'ye gelecek inşallah. Biz de onlara kupayı getirmeleri için tüm imkanlarımızla destek olacağız" diye konuştu.

Mehmet Akif Yılmaz: "Gönüllerine, bileklerine, yüreklerine sağlık"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, takıma ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Evlatlarımız bizlere gurur verdiler. Bayrağımızı, İstiklal Marşımızı okuttular. Hepsinin gözlerinden öpüyoruz. Gönüllerine, bileklerine, yüreklerine sağlık. Bu başarı devam edecek" şeklinde konuştu.

Birol Aydın: "Bu çocuklar Allah'ın emaneti"

Duygulu olduğunu ifade eden Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Duygularım o kadar güzel ki. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Çalışanlarınıza şükranlarımı sunuyorum. Bu çocukların bize Allah'ın emaneti olduğunu biliyoruz. 2012 yılında bu bayrağı devraldığımda Cumhurbaşkanıma şu sözü vermiştim; "İnşallah bu çocuklara dokunacağım, kapalı kapıların ardından çıkaracağım, onlara spor yaptıracağım'. Bugün bu kupayı alarak aslında İtalya'dan, Türkiye'ye dünyaya imkanlar verilirse neler başarabildiğimiz gösterdik. Onun gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum" cümlelerine yer verdi.

Birkan Dikici: "Kupayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a götürmeyi çok istiyoruz"

Takım kaptanı Birkan Dikici ise, "Kupayı almak onur ve gurur duyucu bir şey. İkinci kez Avrupa şampiyonu olduk. Hocalarım ve belediye başkanımızın katkıları ve emeği çok. Tahir başkanımızın da bize emeği geçti. Çok teşekkür ediyorum. Bu kupayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a götürmeyi çok istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’na coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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