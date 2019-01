Down sendromlu "İnci bebek" gülümsetiyor Tekirdağ'da yazar Süreyya Ülkü Güler, down sendromlu kızı için yaptığı ve ona benzeyen oyuncak bebekle farkındalık oluşturuyor- Süreyya Ülkü Güler:- "Ülkemizde down sendromlulara, kızımıza benzeyen bir oyuncak yoktu. Biz de 'İnci bebeği' tasarladık kızıml

