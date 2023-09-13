Down Sendromlular Milli Takımı, Avrupa kupasını Başkan Büyükekşi’ye getirdi

İtalya'nın Padova kentinde düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı, şampiyonluk sevincini Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile paylaştı.

Organizasyonun son hazırlıklarını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapan Ay-yıldızlılar, İtalya yolculuğu öncesi Başkan Büyükekşi'ye şampiyonluk sözü vermişti. Tarihte ikinci kez bu başarıya ulaşmanın gururunu yaşayan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları, şampiyonluk kupasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye getirerek destekleri için teşekkür etti.

Riva'daki buluşmada TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, TFF Engelliler Kordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, Başkan Vekili Sadettin Akçi ve Asbaşkan Ensar Kurt da yer aldı.

Mehmet Büyükekşi: "Her şeyin en güzelini hak ediyorlar"

Başkan Mehmet Büyükeşi, altın madalya kazanan sporcuları çiçeklerle karşılayıp tek tek sarılarak tebrik etti. Oyuncuları alkışlayan Büyükekşi, "Bu çocuklar her şeyin en güzelini hak ediyorlar. Onların başarılarını kupayla taçlandırmaları bizleri çok mutlu etti. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Azimleriyle, kararlılıklarıyla, mücadeleleriyle toplumda diğer özel çocuklara rol model oluyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu olarak her zaman engelli futbolunun yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

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TÖSSFED Başkanı Birol Aydın da kazanılan kupanın anlamının çok büyük olduğunu vurgulayarak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye teşekkür etti. Başkan Aydın, son olarak kupayı kendilerine büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)