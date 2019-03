Down Sendromu için farkındalık oluşturdular Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Termal Otel'de Down Sendromu ve engelli ailelerinin katıldığı yemek programı düzenlendi.

