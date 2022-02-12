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Doya doya gezmek isteyenler dikkat! Meteoroloji güzel haberi verdi: Yurt genelinde bulutlu ve açık hava etkili olacak! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 2-5 derece artacağı diğer yerlerde ise mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Sinop ve Samsun'da yağmur yurdun geri kalan kısmında ise yağış beklenmiyor. İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi hava durumu...

Doya doya gezmek isteyenler dikkat! Meteoroloji güzel haberi verdi: Yurt genelinde bulutlu ve açık hava etkili olacak! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Şubat 2022 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmini hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Şubat 2022 Cumartesi hava durumu tahmini haberimizde... 

12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre 12 Şubat 2022 Cumartesi gününde hava durumu şöyle olacak:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor."

Doya doya gezmek isteyenler dikkat! Meteoroloji güzel haberi verdi: Yurt genelinde bulutlu ve açık hava etkili olacak! İşte il il hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doya doya gezmek isteyenler dikkat! Meteoroloji güzel haberi verdi: Yurt genelinde bulutlu ve açık hava etkili olacak! İşte il il hava durumu...
MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Doya doya gezmek isteyenler dikkat! Meteoroloji güzel haberi verdi: Yurt genelinde bulutlu ve açık hava etkili olacak! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 16°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Doya doya gezmek isteyenler için Meteoroloji güzel haberi verdi: Yurt genelinde bulutlu ve açık hava etkili olacak! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz kesiminin çok bulutlu, bu gece saatlerinde Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 6°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 14°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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