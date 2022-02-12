Doya doya gezmek isteyenler dikkat! Meteoroloji güzel haberi verdi: Yurt genelinde bulutlu ve açık hava etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 2-5 derece artacağı diğer yerlerde ise mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Sinop ve Samsun'da yağmur yurdun geri kalan kısmında ise yağış beklenmiyor. İşte 12 Şubat 2022 Cumartesi hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Şubat 2022 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmini hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12 Şubat 2022 Cumartesi hava durumu tahmini haberimizde...
12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre 12 Şubat 2022 Cumartesi gününde hava durumu şöyle olacak:
"Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor."
HAVA SICAKLIĞI
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 16°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 5°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, bu gece saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Orta Karadeniz kesiminin çok bulutlu, bu gece saatlerinde Samsun çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, 6°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 14°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu