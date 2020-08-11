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Doya Doya Moda 11 Ağustos puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların yarıştığı programda bu hafta da yarışmacılar elenmemek için ellerinden geleni yaptı. Haftanın son gününde yarışmacılar " Star Parçam Aksesuarım" konseptinde başarılı olabilmek için mücadele edecek. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu?

Doya Doya Moda 11 Ağustos puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların kıyasıya yarıştığı sevilen moda yarışması haftanın son gününde yarışmacılar "Piknik Şıklığı" konseptiyle en iyi kombini yapmaya çalışıp haftanın birincisi olmaya çalışacaklar. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 11 Ağustos puan durumu nedir?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların kıyasıya yarıştığı sevilen moda yarışması haftanın son gününde yarışmacılar "Piknik Şıklığı" konseptiyle en iyi kombini yapmaya çalışıp haftanın birincisi olmaya çalışacaklar. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 11 Ağustos puan durumu nedir?

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında 11 Ağustos Salı günü birinci olan isme haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 11 AĞUSTOS PUAN DURUMU 

Doya Doya Moda programında 11 Ağustos Salı günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nur:

Rümeysa:

Sabiha:

Rabia:

Eda:

DOYA DOYA MODA FRAGMAN 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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