Doya Doya Moda 11 Aralık puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu? Kim Elendi?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın finalinde yepyeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, haftanın birincisi kim oldu? Kolyenin sahibi hangi yarışmacı oldu? İşte Doya Doya Moda11 Aralık Cuma günü puan durumu...

DOYA DOYA MODA 11 ARALIK KONSEPTİ

Yarışmacılar "" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 11 ARALIK PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 11 Aralık Cuma günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sabiha:

Ceren:

Rabia:

Birben:

Tuğba:

Bahar:

Özde:

DOYA DOYA MODA 11 ARALIK | HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 11 Aralık Cuma Gününün Birincisi olan yarışmacı toplam... tam puanla... oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez