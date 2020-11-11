Doya Doya Moda 11 Kasım puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda puan durumu | Doya Doya Moda'da haftanın 3. gününde yarışmacıların kıyasıya rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'da 3. günün puan durumu belli olacak. Peki Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 2. sezonun da jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez oturuyor.

DOYA DOYA MODA 11 KASIM KONSEPTİ

Doya Doya Moda'da bugünün konsepti henüz belirlenmedi. Detaylar açıklandıkça haberimizde yer verilecektir.

Doya Doya Moda 11 KASIM Puan Durumu

Doya Doya Moda programında 11 Kasım Çarşamba günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklandığı taktirde haberimiz güncellenecektir.

Birben:

Özde:

Nur:

Rümeysa:

Sabiha:

Rabia:

Zeynep:

Doya Doya Moda 11 Kasım Günün Birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 11 Kasım Günün Birincisi olan yarışmacı belli olduğunda buradan ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA TV8 EKRANLARINDA!

TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Doya Doya Moda'da kıyasıya rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada birbirinden farklı tarzlara sahip kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadın yarışmacı modayı takip ederek, kendi bedenlerine en uygun kombini yapmaya çalışıyor. Hafta içi aldıkları puanlarla Cuma günleri finalde başarılı olan yarışmacılar şahane bir kolye kazanıyor.

Modanın nabzını tutan eğlenceli yarışmanın jüri koltuğunda ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez yer alıyor.

DOYA DOYA MODA VİLLASI NEREDE?

İzleyiciler tarafından 2. sezonda da büyük ilgi gören Doya Doya Moda yarışmacıları İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yer alan Çekmeköy Reşadiye villalarında kalıyorlar.

DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Doya doya Moda'nın ilk sezonunda Jjüri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre finalde birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilmişti. Bu sezon verilecek ödül ise henüz bilinmiyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?

Rümeysa Buyuran 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.

BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zamanda butik bir pastane sahibi.

NUR İŞLEK KİMDİR?

1998 doğumlu olan İşle, aslen Kayserilidir. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan İşlek, 44-46 beden giyiniyor. ve 44-46 beden giyiniyor.

RABİA AĞCA KİMDİR?

Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında, İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" sözleriyle yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Yarışmanın öğrenci yarışmacılarından olan ancak okulunu donduran Rabia, tekrar sınava hazırlanıyor.1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.

SABİHA RÜMEYSA KİMDİR?

Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul’dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.

Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.

ÖZDE KARACAN KİMDİR?

Yarışmaya 10 Mart'ta dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Yarışmaya Mersin'den katıldı.

Kendisine ait takı aksesuar mağazası bulunan Özde, 1.75 boyunda, 82 kilo ve 42 beden.