Doya Doya Moda 12 Ağustos puan durumu | Günün birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların kıyasıya yarıştığı sevilen moda yarışması haftanın son gününde yarışmacılar "Piknik Şıklığı" konseptiyle en iyi kombini yapmaya çalışıp haftanın birincisi olmaya çalışacaklar. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 12 Ağustos Çarşamba puan durumu nedir?

Hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda TV 8 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Büyük beden kadınların kıyasıya yarıştığı sevilen moda yarışması haftanın son gününde yarışmacılar "Piknik Şıklığı" konseptiyle en iyi kombini yapmaya çalışıp haftanın birincisi olmaya çalışacaklar. Peki Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? 12 Ağustos Çarşamba puan durumu nedir?

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda programında 12 Ağustos Çarşamba günü birinci olan isim ... puanla oldu.

DOYA DOYA MODA 12 AĞUSTOS PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 12 Ağustos Çarşamba günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nur:

Rümeysa:

Sabiha:

Rabia:

Eda:

İmani:

Birben:

DOYA DOYA MODA FRAGMAN