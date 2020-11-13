Doya Doya Moda 13 Kasım puan durumu| Haftanın birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının fenomen programı Doya Doya Moda'da haftanın son gününde yaklaşırken "Kendi Konseptini Kendin Seç" konseptinde yarışan yarışmacılar en uygun kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, Haftanın birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 13 Kasım puan durumu...

DOYA DOYA MODA 13 KASIM KONSEPTİ

Yarışmacılar "Kendi Konseptini Kendin Seç" konseptinde yarıştılar.

DOYA DOYA MODA 13 KASIM PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 13 Kasım cuma günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rümeysa:

Özde:

Aleyna:

Birben:

Sabiha:

Ceren:

Funda:

DOYA DOYA MODA 13 KASIM | HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 13 Kasım Haftanın (18.Hafta) Birincisi olan yarışmacı, puanla oldu.

DOYA DOYA MODA 13 KASIM | HAFTANIN ELENEN İSMİ KİM OLDU?

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez