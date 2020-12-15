Doya Doya Moda 15 Aralık puan durumu| Günün birincisi kim oldu?

TV8 ekranlarının en sevilen programlarından olan Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde yeni konseptleriyle yarışan yarışmacılar, en iddialı kombinleri oluşturmaya çalıştı. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'in yer aldığı yarışmanın bugünkü puan durumu belli oldu. Peki, günün birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 15 Aralık Salı günü puan durumu...

DOYA DOYA MODA 15 ARALIK KONSEPTİ

Günün konsepti henüz belli olmadı. Yarışma esnasında konsept haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA 15 ARALIK PUAN DURUMU

Doya Doya Moda programında 15 Aralık Salı günü puan durumu tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz. Puan durumu henüz belli olmamıştır. Jüri oylaması sonucu günün puan tablosu detayları eklenecektir.

Ceren:

Rabia:

Birben:

Bahar:

Özde:

Buket:

Ayşegül:

DOYA DOYA MODA 15 ARALIK | GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 15 Aralık Salı Gününün Birincisi henüz belli değildi. Puanlamanın ardından haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ ÜYELERİ KİM?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez